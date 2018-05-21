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Обзор важнейших событий 21 мая 2018 года

21.05.2018 22:40 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Белорусская ассоциация журналистов потребовала найти и наказать виновных в нападении на экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея Чалого. БАЖ призвала генерального прокурора, председателя Следственного комитета и министра внутренних дел взять расследование дела под личный контроль. "Коллеги не исключают, что избиение связано с журналистской деятельностью Сергея Чалого. Этот факт добавляет расследованию преступления еще большую важность, — говорится в заявлении. — В соответствии с подходом ООН, сформулированным офисом верховного комиссара по правам человека, для обеспечения защиты журналистов и других представителей СМИ необходимо принимать самые активные меры по борьбе с безнаказанностью за насилие и нападения. Государства должны обеспечивать проведение эффективного, оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех случаев угроз и атак. До тех пор пока фактические и потенциальные правонарушители не будут знать, что любая угроза или нападение на представителя прессы повлечет за собой правовые последствия, обеспечение защиты журналистов будет оставаться серьезной проблемой".

В ответ на комментарий МВД по поводу радужного флага, вывешенного над посольством Великобритании, на портале "Удобный город" создана петиция "За настоящую милицию — для всех!". Ее авторы обвиняют министерство в "гомофобии и дискриминации", а также в "разжигании враждебности в отношении отдельных социальных групп, в данном случае гомосексуалов". Радужный флаг посольство Великобритании в Минске вывесило 17 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. 20 мая на сайте МВД появился комментарий, в котором высказывается сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг". "Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя. <…> Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна — подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода — вызов этим ценностям", — говорилось в комментарии МВД. "ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за "свои права", и сам день сообщества — всего лишь подделка! — считают в министерстве. — Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут!"

Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента Венесуэлы. "Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость, — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя. — Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской революции и строительства социализма XXI века, которые вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил".

Заместитель председателя КНР Ван Цишань посетит Беларусь в конце мая, сообщило китайское информагентство Синьхуа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Лу Кана. Ван Цишань примет участие в 22-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24—26 мая, после чего направится в Беларусь. Визит зампредседателя КНР завершится 29 мая. По словам пресс-секретаря МИД Китая, Ван Цишань планирует "обменяться мнениями о двусторонних отношениях с белорусскими властями, посетить китайско-белорусский индустриальный парк". "Визит Вана в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, всестороннего сотрудничества и созданию хорошей атмосферы для встречи руководителей двух стран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества", — заявил Лу Кан.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Белорусская ассоциация журналистов потребовала найти и наказать виновных в нападении на экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на...
 
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