Полковник Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками

Минск, 22 мая. Полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Соответствующий указ 22 мая подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.



Командир базирующейся в Уручье 3-й бригады спецназа внутренних войск Хазалбек Атабеков в марте 2012 года был включен в список граждан и предприятий Беларуси, в отношении которых действуют визовые и финансовые санкции ЕС. Как сообщал Официальный журнал Евросоюза, полковник Атабеков "заведовал подразделением во время разгона послевыборных демонстраций 19 декабря 2010 года в Минске с применением чрезмерной силы".

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БелаПАН.