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Полковник Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками
22.05.2018 20:36 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Соответствующий указ 22 мая подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь....
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