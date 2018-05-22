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Полковник Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками

22.05.2018 20:36 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Соответствующий указ 22 мая подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Командир базирующейся в Уручье 3-й бригады спецназа внутренних войск Хазалбек Атабеков в марте 2012 года был включен в список граждан и предприятий Беларуси, в отношении которых действуют визовые и финансовые санкции ЕС. Как сообщал Официальный журнал Евросоюза, полковник Атабеков "заведовал подразделением во время разгона послевыборных демонстраций 19 декабря 2010 года в Минске с применением чрезмерной силы".


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 22 мая. Полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь....
 
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