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В Минске официально открылся международный форум "Минский диалог"
23.05.2018 19:02 — Новости Политики | БT
Лейтмотивом стала инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко - запуск "Хельсинки-2". Уровень мероприятия в этом году беспрецедентный. К масштабному диалогу приглашены сотни ведущих экспертов и известных политиков из 40 стран мира.
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Укреплять как региональную, так и глобальную безопасность общими конструктивными усилиями путем равноправного обсуждения. В Минске официально открылся...
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