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Узнику совести Дмитрию Полиенко сегодня исполняется 24 года
26.05.2018 09:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 мая. Узнику совести Дмитрию Полиенко 26 мая исполняется 24 года.
Накануне дня рождения Полиенко, который содержится в исправительной колонии № 2 в Бобруйске, правозащитная организация "Международная амнистия" объявила акцию в его поддержку. "Белорусский активист Дмитрий Полиенко отбывает два года тюремного заключения за мирное сопротивление ограничениям велосипедного движения, — говорится в сообщении организации. — В октябре 2016 года его признали виновным в "насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов" и "изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера".
После перевода Полиенко в колонию в апреле 2017 года "Международная амнистия" получила сведения о жестоком обращении с ним администрации колонии. По данным правозащитников, ежемесячно Дмитрий проводит по 10 дней в штрафном изоляторе, а ежемесячная сумма денег для личного пользования ему сокращена на треть. Политзаключенному не доходит почта, а некоторые из его писем не попадают к адресатам. "Полиенко является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", — подчеркивает "Международная амнистия".
Правозащитники призвали всех неравнодушных писать письма генпрокурору Беларуси Александру Конюку с требованием "немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко", а также "забросать администрацию колонии открытками для Дмитрия".
12 октября 2016 года суд признал активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко виновным в "насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов". Его обвинили в том, что он порвал куртку милиционеру.
Полиенко был единственным участником велопробега "Критическая масса" 29 апреля 2016 года, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. В тот день более 30 человек собрались возле оперного театра, чтобы проехать по городу на велосипедах и заявить о правах велосипедистов на дороге. Милиция утверждала, что группа велосипедистов грубо нарушила правила дорожного движения, выехала на проезжую часть и не реагировала на требования ГАИ, а один из участников бросился в драку с сотрудником ГАИ и повредил ему форму.
Незадолго до суда Полиенко предъявили дополнительное обвинение в "изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера" на основании ч. 2 ст. 343 УК. Молодого человека признали виновным по обеим статьям и приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. После этого он несколько раз привлекался к административной ответственности, и 7 апреля 2017 года был лишен отсрочки исполнения приговора.
БелаПАН.
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Минск, 26 мая. Узнику совести Дмитрию Полиенко 26 мая исполняется 24 года. Накануне дня рождения Полиенко, который содержится в исправительной колонии № 2 в...
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