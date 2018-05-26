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Главы погранведомств стран СНГ обсудят обстановку на внешних границах Содружества

26.05.2018 20:57 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 мая. Обстановку на внешних границах государств -- участников СНГ и тенденции ее развития обсудят 28 мая в Москве участники заседания Совета командующих пограничными войсками (СКПВ).

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества, будут рассмотрены также вопросы, касающиеся сотрудничества Координационной службы СКПВ с региональными структурами международных организаций по выявлению угроз пограничной безопасности странам Содружества, исходящих с территории Афганистана, практики взаимодействия пограничных ведомств и министерств внутренних дел (полиций) в сфере обмена информацией при осуществлении межгосударственного розыска лиц в интересах охраны внешних границ.

Главы пограничных ведомств обсудят ход подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций в 2018 году и их планирование на 2019 год, подготовку совместной управленческой деловой игры руководителей национальных формирований пограничных и иных ведомств по уточнению планов взаимодействия.

Совет командующих пограничными войсками был создан в 1992 году. Он вырабатывает и рассматривает концептуальные подходы к обеспечению охраны внешних границ и экономических зон с учетом интересов всех государств – участников Содружества, координирует деятельность пограничных войск, готовит предложения и проекты документов, рассматривает проекты договоров (соглашений) по пограничным вопросам для принятия решений Советом глав государств или Советом глав правительств СНГ, рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам оперативной и мобилизационной подготовки, переподготовки офицерских кадров, военно-научных исследований, технического и тылового обеспечения пограничных войск стран СНГ.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 мая. Обстановку на внешних границах государств -- участников СНГ и тенденции ее развития обсудят 28 мая в Москве участники заседания Совета командующих...
 
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