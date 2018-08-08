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Лукашенко уверен в значительном потенциале сотрудничества с Сингапуром
09.08.2018 08:34 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем.
"Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
БелаПАН.
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Минск, 9 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем. "Глава государства выразил...
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