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Поздравление Президенту благотворительного фонда "Украина" Леониду Кучме
09.08.2018 11:00 — Новости Политики | БT
"В Республике Беларусь Вас знают как видного политического деятеля и талантливого руководителя, устремления которого всегда были направлены на процветание Украины. Ваш жизненный путь и богатый опыт государственной службы заслуживают искреннего уважения", - отметил Глава государства.
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