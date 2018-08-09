10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества"."А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал глава государства.

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