ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции

10.08.2018 15:46 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества"."А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Построили дворец, иначе не скажешь" - Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика