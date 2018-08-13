В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жесткий разговор в Орше. Руководитель района отправлен в отставку. Президент ожидает кадровые предложения по работе Кабинета Министров Жесткий разговор в Орше по итогам масштабной инспекции региона, которая прошла накануне. В ходе совещания руководитель района был отправлен в отставку, а к концу...

Президент раскритиковал работу правительства за системные недоработки по развитию района. Практически все конкретные поручения провалены. Не решены проблемы сложных предприятий региона. Как выразился Александр Лукашенко, все усилия правительства были направлены не на реальное исправление дел в регионе, а на косметическое решение вопросов.