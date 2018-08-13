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Отставки, президентская критика и особый режим - итоги резонансного совещания в Орше

14.08.2018 18:29 — Новости Политики | БелТА  
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Отставки, президентская критика и особый режим - итоги резонансного совещания в Орше
Александр Лукашенко

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа на совещании в Орше указал на системные недоработки по комплексному развитию района и в связи с этим принял ряд кадровых решений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства напомнил, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста уже в 2017-м были как минимум выше среднеобластных. Ранее Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

"Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя", - обратил внимание Президент.

Ограничивая строительство в Минске и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города, убежден Александр Лукашенко. "Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, - создание агрогородков, - добавил глава государства. - Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало - 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано".

Если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, отметил Президент. А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны. "Более того, не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора - результат", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это Br770, а в среднем в Витебской области - Br820. "И вообще, Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", - констатировал глава государства.

При этом все вносимые на рассмотрение Президента предложения по выделению финансирования, решению организационных вопросов поддерживались незамедлительно. "Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, какова реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи.

"Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены. От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения, - отметил белорусский лидер. - Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 или 2035 годов".

Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом довели до ума, город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии. "К этому нужна производственная база. Люди, кроме того, чтобы жить в красивом городе, должны работать, растить детей, содержать семью", - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, именно поэтому главный упор был сделан на промышленную базу, продукция которой востребована в стране. "По всем направлениям были приняты мною решения. Они систематизированы, доведены до исполнителей. Не сделано практически ничего, несмотря на напоминание мною и предупреждения на самых высоких уровнях, начиная от Послания белорусскому народу и парламенту", - отметил белорусский лидер.

В качестве примера он привел развитие льноводства, где было дано много поручений - от возделывания льна до производства льняных тканей и пошива одежды. "Был дан ряд поручений, и это целая выстроенная система. Точно так по всем другим вопросам, что касается Барани - развития этого городка, что касается Болбасово, Орши", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На совещании детально об имеющихся в районе проблемах доложили председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, управляющий делами Президента Виктор Шейман. С отчетом о проделанной работе выступил премьер-министр Андрей Кобяков.

В целом все выступающие подчеркивали тот факт, что важнейшие поручения Президента и глобальная задача по развитию района не выполнены. Зачастую все сводится к косметическим мерам, нет оперативности в принятии решений и согласованности действий как на уровне правительства, так и местной власти, руководства предприятий. Даже то, что не требует больших материальных и финансовых вложений, как наведение порядка на территориях предприятий, не сделано. Работу нельзя назвать системной. "Правительство выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя", - констатировал Леонид Анфимов.

Андрей Кобяков признал, что за отведенное время решить весь комплекс проблем в полном объеме не удалось. "Правительство отдает себе отчет, что сделано недостаточно. Много времени ушло на выработку решений, в каком направлении развивать отдельные сектора экономики района и конкретные предприятия", - сказал он. Было доложено о предпринятых мерах по развитию как района в целом, так и отдельных предприятий, достигнутых результатах и наиболее перспективных проектах.

Однако Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость за красивыми словами пытаться скрыть практически полное отсутствие реальной работы. По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал Президент. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Александр Лукашенко отправил в отставку министров промышленности и архитектуры и строительства. "Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" - поставил вопрос глава государства.

"Позняка (председателя Оршанского райисполкома) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал Президент.

"И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Александр Лукашенко. - Как вариант, направьте Виталия Вовка сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. В первую очередь это касалось местной больницы и закупки для нее оборудования. "Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал глава государства.

"Вы мне будете рассказывать о героизме?! Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем, - охарактеризовал ситуацию в целом Александр Лукашенко. - Мало того, что все на Президенте здесь держится, на его авторитете, вы начали подмачивать авторитет Президента".

"Вчера со мной в делегации были обычные простые люди. И потом мне говорят: Александр Григорьевич, что вы нервы рвете на этом инструментальном заводе? Там же надо было собраться инструментальному заводу, во главе с Позняком всему райисполкому (полторы сотни человек работает). Два субботника - и привести все в порядок. Вы что, это не могли сделать? И пройтись так по всем заводам", - отметил белорусский лидер.

"Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр архитектуры и строительства) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю".

"Представьте нового председателя райисполкома (на эту должность выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко) сегодня и поставьте каждому задачу по всем предприятиям. Чтобы это было реализовано. Попробуем без правительства реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки, - поручил глава государства. - И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так".

В целом Александр Лукашенко во время совещания высказал изрядную долю критики в адрес всех руководителей высокого уровня, ответственных за реализацию данных ранее поручений, - руководства правительства, Администрации и Управления делами Президента, Совета безопасности, губернатора и других представителей местной вертикали власти, а также курирующего Витебскую область председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. "Это ваша работа, как начальника штаба (Администрация Президента), и того же Шеймана, и того же Андрейченко. Он ответственный здесь вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил? Безобразное отношение к делу!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Президент требует, а в правительстве умные сидят - "да пофиг, что он там требует". И в этом виноваты вы, я вам это публично при всех говорю. Вы, бывший глава моей администрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы решения Президента были безукоризненно выполнены, - раскритиковал глава государства работу премьер-министра. - Я вас предупреждал: работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта - генерал! Поэтому вы мне не рассказывайте".

По итогам совещания Президент также поручил определить рабочую группу из числа должностных лиц, которая займется вопросами развития района. Ее первое заседание состоялось в Орше вскоре после отъезда главы государства.

Александр Лукашенко также распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Фактически, это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело. Успешная реализация намеченного станет "лакмусовой бумажкой" не только для ответственных лиц, но и для всей страны, образцом того, как необходимо развивать средние по размеру города и районные центры.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа на совещании в Орше указал на системные недоработки по комплексному развитию...
 
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