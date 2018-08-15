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Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси

16.08.2018 16:47 — Новости Политики | БелТА  
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Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.

Строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу.

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, указом предписано председателю Витебского облисполкома освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить на эту должность Игоря Исаченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных...
 
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