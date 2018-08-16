ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мясникович: у инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал

17.08.2018 18:58 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал. Такое мнение председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович высказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во время переговоров обсуждались актуальные вопросы белорусско-польского сотрудничества, а также повестка дня предстоящего официального визита председателя Совета Республики в Польшу в октябре текущего года.

Отмечалось, что товарооборот между странами в 2017 году составил около $2,4 млрд, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. В январе-мае текущего года положительная динамика сохранилась: объем взаимной торговли вырос на 12% к аналогичному периоду 2017-го. "Это говорит о том, что наши отношения не угасают, а развиваются", - отметил Михаил Мясникович. Он добавил, что в то же время страны могли бы более активно сотрудничать в инвестиционной сфере, создавать совместные компании и производства, а не только торговать между собой.

На встрече также затрагивались вопросы, касающиеся польской диаспоры в Беларуси и белорусской в Польше, взаимодействия Белорусской православной и Католической церквей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал. Такое мнение председатель Совета Республики Национального...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на отзывы о его деятельности в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика