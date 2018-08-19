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Мясникович: для успешной реализации программы социально-экономического развития нужно принять еще 19 законов

20.08.2018 11:28 — Новости Политики | БелТА  
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Мясникович: для успешной реализации программы социально-экономического развития нужно принять еще 19 законов
Михаил Мясникович. Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для успешной реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы требуется принятие 19 законов, сообщил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Президиума верхней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании Президиума обсуждалась реализация плана подготовки законопроектов на 2018 год. Михаил Мясникович выразил обеспокоенность недоработками со стороны субъектов законодательной инициативы. "Для успешной реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы требуется принятие 19 законов. Три из них Совмин не разработал и не представил в установленном порядке в парламент", - сказал председатель Совета Республики.

Президиум рассмотрел ход подготовки законопроектов, которые будут представлены на пятой сессии Совета Республики. Акцент Михаил Мясникович сделал на документах, по которым даны прямые поручения главы государства. Речь в первую очередь идет об изменении Гражданского кодекса, новой редакции Налогового, поправках в закон об инвестициях. "Совет Республики должен активнее работать с субъектами законодательной инициативы. В течение года мы направили в республиканские органы государственного управления более 50 проработанных предложений, но этого еще недостаточно", - считает Михаил Мясникович. Он напомнил о серьезном разговоре, который состоялся в Орше на совещании с участием Президента. "Все должны сделать конкретные выводы - надо совершенствовать стиль и методы своей работы. Парламенту - в том числе", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович отметил, что в обществе очень большие ожидания от реализации комплекса мер, изложенных в декрете №7 "О развитии предпринимательства". Он обратил внимание, что Совет Республики не только внес свои предложения в план мероприятий по подготовке законопроектов во исполнение декрета, но и предложил конкретные новеллы и формулировки по ряду нормативных правовых актов.

Всего в законотворческом портфеле Совета Республики более 30 проектов законов. На заседании Президиума подробно обсуждалось формирование законодательной базы, обеспечивающей реализацию целевой задачи по выходу к 2025 году на ВВП в $100 млрд. Рассматривалась также подготовка к V Форуму регионов Беларуси и России.

Очередная сессия Совета Республики открывается 2 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для успешной реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы требуется принятие 19 законов, сообщил сегодня...
 
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