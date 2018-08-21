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Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

22.08.2018 10:17 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Как сообщалось, возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Программой...
 
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