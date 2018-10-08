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Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России
09.10.2018 14:00 — Новости Политики | БелТА
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который 10-12 октября пройдет в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в
Планируется, что вместе с Президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства выступит на пленарном заседании форума, тема которого будет посвящена приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства. Ожидается, что пленарное заседание будет предварять личная встреча лидеров двух стран, во время которой Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.
Программа пребывания в Беларуси Президента России включает и возможности для неформального общения глав государств.-0-
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который...
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