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Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России

09.10.2018 14:00 — Новости Политики | БелТА  
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который 10-12 октября пройдет в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что вместе с Президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства выступит на пленарном заседании форума, тема которого будет посвящена приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства. Ожидается, что пленарное заседание будет предварять личная встреча лидеров двух стран, во время которой Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Программа пребывания в Беларуси Президента России включает и возможности для неформального общения глав государств.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который...
 
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