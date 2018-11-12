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Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко

13.11.2018 11:59 — Новости Политики | БелТА  
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Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко
Владимир Семашко. Фото из архива

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года Владимир Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Беларуси, а до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр...
 
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