Лавров в Минске: русофобия, война и единство мнений

В Минске в среду 21 ноября прошла совместная коллегия МИД Беларуси и РФ. В ней приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время своего выступления отметил, что в Европе идет наращивание военных потенциалов, тогда как принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Макей также заверил российского коллегу в в последовательной поддержке РФ на международных площадках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что в ряде европейских стран русофобия возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии, там не прекращаются попытки оправдать и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала.

Лавров также встретился сегодня с Александром Лукашенко. Последний во время встречи отметил, что у Беларуси с РФ складываются хорошие отношения, однако и в них есть нюансы.

Лукашенко отметил, что Росси и Беларуси надо решить вопрос равных условий для работы людей и субъектов хозяйствования.

«Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул Александр Лукашенко.