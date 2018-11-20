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Лавров в Минске: русофобия, война и единство мнений

21.11.2018 14:07 — Новости Политики | БДГ  
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В Минске в среду 21 ноября прошла совместная коллегия МИД Беларуси и РФ. В ней приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время своего выступления отметил, что в Европе идет наращивание военных потенциалов, тогда как принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Макей также заверил российского коллегу в в последовательной поддержке РФ на международных площадках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что в ряде европейских стран русофобия возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии, там не прекращаются попытки оправдать и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала.

Лавров также встретился сегодня с Александром Лукашенко.  Последний во время встречи отметил, что у Беларуси с РФ складываются хорошие отношения, однако и в них есть нюансы.

Лукашенко отметил, что Росси и Беларуси надо решить вопрос равных условий для работы людей и субъектов хозяйствования. 

«Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул Александр Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в среду 21 ноября прошла совместная коллегия МИД Беларуси и РФ. В ней приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его российский...
 
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