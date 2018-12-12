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Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК

13.12.2018 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Во время встречи

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым заявил о готовности белорусской стороны поставлять в этот российский регион необходимую в различных отраслях технику, продукты питания, а также развивать взаимодействие в агропромышленном комплексе, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что сотрудничество с российскими регионами является одной из основ стратегических отношений между Беларусью и Россией, ключевой составляющей торгово-экономических связей. Республику Карелия глава государства назвал важным партнером в Северо-Западном федеральном округе и отметил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив и поиске новых точек роста.

В качестве перспективного проекта Беларусь рассматривает создание совместного с Карелией сборочного производства лесозаготовительной техники "Амкодор". "Это крупный и важный проект, и мы очень рассчитываем впредь на вашу поддержку при его реализации", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одним направлением сотрудничества является поставка белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а также обеспечение их запасными частями. "При этом мы можем предложить взаимовыгодные экспортные финансовые инструменты, включая лизинг и льготное кредитование. Эти программы у нас действуют уже не первый год", - отметил Президент. По его словам, в этой связи БелАЗ готов подключиться к программе переоснащения парка большегрузных машин в Карелии, а МАЗ и "Белкоммунмаш" - к программе обновления пассажирского транспорта.

Беларусь может оказать помощь и в развитии сельского хозяйства Карелии, в том числе расширить экспорт продукции отечественного машиностроения для этих целей. "Опыт большой - от Венесуэлы до Сахалина, - подчеркнул глава государства. - Объехав весь мир, испытав разные технологии, мы пришли к определенному выводу, в каком направлении должно развиваться сельское хозяйство. Мы можем, если вы будете строить себе молочно-товарные комплексы, оснастить их полностью нашими комплектующими. Они уже прошли апробацию. Начинали мы создавать по самым высоким европейским стандартам, с ними (европейскими партнерами. - Прим. БЕЛТА) многое делали. Сейчас мы полностью локализовали производство". Александр Лукашенко видит возможности и в более активном сотрудничестве по линии ученых-аграриев.

Кроме того, Беларусь готова и впредь поставлять на рынок Карелии продукты питания. "Мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, говорите - сколько, какие, и мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы", - предложил Президент.

Александр Лукашенко видит обоюдный интерес и во взаимодействии в рыбоводческой отрасли, так как Карелия является бесспорным лидером в России по производству озерной форели.

"Уверен, что сегодняшняя встреча позволит укрепить связи, которыми мы дорожим. Наша цель - максимальная практическая эффективность сотрудничества. Совместными усилиями мы сможем добиться результатов, которые планируем", - добавил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром...
 
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