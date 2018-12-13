Лукашенко «прошелся» по интеграции с РФ: вопросы остаются, принципы нарушаются

Александр Лукашенко во время встречи с российскими журналистами-участниками пресс-тура по Беларуси, подчеркнул, что интеграционные позиции остаются неизменны, а вот Россия периодически нарушает принципы интеграции.

Как сообщает БЕЛТА , Лукашенко подтвердил, что РФ является стратегическим партнером для Беларуси. При этом наша страна готова и далее развивать интеграцию, но только при условии железобетонного исполнения достигнутых ранее договоренностей.

Со стороны России нарушается «дух и буква» ранее достигнутых договоренностей, например, в вопросе формирования цены на газ. Лукашенко отметил, что РФ и Беларусь планировали провести переговоры по цене на газ для Беларуси до 2025 год, однако российская сторона даже не стала этот вопрос рассматривать.

«Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились - надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения - нет союза», - отметил он.

Лукашенко также заявил, что издержки, которые появятся в белорусской экономике из-за проведения налогового маневра в России, подрывают основы таможенного союза.

«По оценкам, мы потеряем до 2025 года до 10,8 млрд долларов из-за налогового маневра. Вводятся таможенные пошлины только другим путем. Таким образом разрушаются основы таможенного союза, в который вы нас звали», - заявил он.

Лукашенко также отметил, что в двусторонних отношениях между Беларусью и Россией остались нерешенные вопросы, причем они не были сняты с повестки после заседания союзного Совмина в Бресте. В этой связи Лукашенко намерен провести встречу с В.Путиным, и напомнил, что в двусторонних отношениях всегда удавалось находить компромиссы.

Напомним, что накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте предложил Беларуси два варианта интеграции, один из которых предполагает введение на территории нашей страны россицского рубля.

13 декабря Александр Лукашенко провел встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и заявил о готовности перевести экспорт белорусских с российских на другие рынки.

Фото: пресс-служба президента