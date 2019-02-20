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Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны

21.02.2019 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка, поручил  ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что на предстоящем совещании будут подведены итоги работы в 2018 году, а также рассмотрен ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне главы государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка,...
 
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