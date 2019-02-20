Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны

21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что на предстоящем совещании будут подведены итоги работы в 2018 году, а также рассмотрен ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне главы государства.

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