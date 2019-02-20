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Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью

21.02.2019 16:11 — Новости Политики | БелТА  
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21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на состоявшемся в дипмиссии приеме по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Горячих точек на планете, к огромному сожалению, сегодня немало, - сказал дипломат. - В жертву геополитическим интересам приносятся стабильность и благополучие обширных ее регионов. На фоне разгула терроризма, локальных войн, межэтнических и других конфликтов в новой суверенной Беларуси сохраняется стабильность, согласие и спокойствие. Сегодня Беларусь ассоциируется в Европе с миром и безопасностью, а надежность минской переговорной площадки, проверенной временем, вселяет уверенность, что именно здесь можно договариваться и гасить конфликты".

/Будет дополнено/. -0-

 
 
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21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в...
 
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