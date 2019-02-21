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Лукашенко заговорил про активность НАТО
22.02.2019 14:10 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии о том, что Беларусь будет придерживаться мирной политики, но намекнул на активность НАТО у границ.
При этом от сотрудничества, в том числе, с НАТО, Беларусь не отказывается, отметил Лукашенко.
"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - РФ, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание Лукашенко.
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Александр Лукашенко.
В то же время Глава государства подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной, сообщает пресс-служба президента.
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Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии о том, что Беларусь...
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