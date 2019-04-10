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Кремль ответил на критику Лукашенко про санкции и выкручивание рук
11.04.2019 16:10 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Проблемы между Беларусью и РФ нужно решать в той тональности, которая соответствует отношениям союзников.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков,
По словам Пескова, Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами.
Песков заявил, что российские власти не согласны с высказыванием Александром Лукашенко о «выкручивании рук». РФ оказывает Беларуси прямую и косвенную помощь.
11 апреля Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», -
Напомним также, что 10 апреля Россельхознадзор
Фото: kremlin.ru
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Проблемы между Беларусью и РФ нужно решать в той тональности, которая соответствует отношениям союзников.
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