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Кремль ответил на критику Лукашенко про санкции и выкручивание рук

11.04.2019 16:10 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проблемы между Беларусью и РФ нужно решать в той тональности, которая соответствует отношениям союзников.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ria.ru.

По словам Пескова, Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами.

Песков заявил, что российские власти не согласны с высказыванием Александром Лукашенко о «выкручивании рук». РФ оказывает Беларуси прямую и косвенную помощь.

11 апреля Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.

Напомним также, что 10 апреля Россельхознадзор опубликовал на своем сайте информацию о запрете яблок и груш из Беларуси с 12 апреля. Ранее неоднократно вводились запреты и ограничения в отношении белорусских предприятий.

Фото: kremlin.ru

 
 
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Проблемы между Беларусью и РФ нужно решать в той тональности, которая соответствует отношениям союзников.
 
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