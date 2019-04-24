Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном

Источник материала: БелТА

25 апреля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном и создать там успешные предприятия. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов. У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в сентябре 2018 года состоялся официальный визит главы белорусского государства в Узбекистан, по итогам которого подписано 19 международных документов по приоритетным направлениям сотрудничества, а позже утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами. Минск и Ташкент конструктивно сотрудничают на международной арене, оказывают взаимную поддержку на выборах в органы системы ООН. Договорная база включает 60 соглашений. В 2018 году товарооборот достиг $157,4 млн. Сальдо торговли положительное в размере почти $70 млн.-0-

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