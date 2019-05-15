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Лукашенко произвел кадровые назначения

16.05.2019 12:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Назначение новых трех председателей райисполкомов, глав предприятий, других руководителей президент согласовал в четверг, 16 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Председателем Жабинского районного исполкома назначен Виталий Кулак – бывший глава комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Пружанский райисполком возглавит Юрий Бисун, ранее занимавший пост Ивановского райисполкома.

На место Бисуна становится Анатолий Ткачук, депутат Палаты представителей Нацсобрания.

Глава государства назначил:
 
Кильчевского Александра Владимировича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси,
 
Иванца Андрея Ивановича - главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси,
 
Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству.
 
Другие назначения
 

Татьяна Лугина назначена председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности,

Алексей Кушнаренко – генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»,

Валерий Иванкович - генеральным директором ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,

Григорий Иваньков - генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,

Александр Довгало - генеральным директором республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания»,

Вячеслав Шутилин - ректором «Белорусского государственного экономического университета»,

Виталий Великанов - ректором «Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии»,

Вадим Маханько - генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»,

Игорь Костюков - первым заместителем Министра архитектуры и строительства,

Алексей Ананич – замминистра архитектуры и строительства,

Михаил Гриб - членом Витебского облисполкома,

Кирилл Шик - членом Минского облисполкома,

Иван Кубраков - членом Минского горисполкома.

 
 
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Назначение новых трех председателей райисполкомов, глав предприятий, других руководителей президент согласовал в четверг, 16 мая.
 
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