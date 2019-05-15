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Лукашенко произвел кадровые назначения
16.05.2019 12:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Назначение новых трех председателей райисполкомов, глав предприятий, других руководителей президент согласовал в четверг, 16 мая.
Об этом
Председателем Жабинского районного исполкома назначен Виталий Кулак – бывший глава комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.
Пружанский райисполком возглавит Юрий Бисун, ранее занимавший пост Ивановского райисполкома.
На место Бисуна становится Анатолий Ткачук, депутат Палаты представителей Нацсобрания.
Глава государства назначил:
Кильчевского Александра Владимировича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси,
Иванца Андрея Ивановича - главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси,
Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству.
Другие назначения
Татьяна Лугина назначена председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности,
Алексей Кушнаренко – генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»,
Валерий Иванкович - генеральным директором ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
Григорий Иваньков - генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,
Александр Довгало - генеральным директором республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания»,
Вячеслав Шутилин - ректором «Белорусского государственного экономического университета»,
Виталий Великанов - ректором «Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии»,
Вадим Маханько - генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»,
Игорь Костюков - первым заместителем Министра архитектуры и строительства,
Алексей Ананич – замминистра архитектуры и строительства,
Михаил Гриб - членом Витебского облисполкома,
Кирилл Шик - членом Минского облисполкома,
Иван Кубраков - членом Минского горисполкома.
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Назначение новых трех председателей райисполкомов, глав предприятий, других руководителей президент согласовал в четверг, 16 мая.
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