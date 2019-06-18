ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси подвели итоги официального визита египетского лидера в Беларусь

19.06.2019 08:42 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси подвели итоги официального визита египетского лидера в Беларусь
Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. В аэропорту своего египетского коллегу провожал лично глава белорусского государства Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед отлетом Абдель Фаттаха ас-Сиси лидеры стран провели краткую беседу в аэропорту.

Президент Египта отметил гостеприимство, оказанное всей делегации на белорусской земле, а также тот факт, что, несмотря на ранее время, Александр Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту: "Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну".

"Я ничего чрезвычайного не совершил. Точно такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте, - сказал в свою очередь Александр Лукашенко. - Что касается такой рани, как вы сказали, то я человек деревенский. И я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано".

В свою очередь Абдель Фаттах ас-Сиси констатировал, что с момента предыдущей встречи в Египте в 2017 году между лидерами стран установились очень добрые и теплые отношения. "Мы нашли взаимопонимание в интересах укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между нашими странами на благо народов Египта и Беларуси", - отметил он.

Президент Египта добавил, что его визит в Беларусь стал дополнением к соглашениям и договоренностям, достигнутым во время визита главы белорусского государства в Каир. "Переговоры, которые у нас состоялись, отражают, насколько большие перспективы есть для развития двусторонних отношений. Но еще более важно - показывают, насколько вы великий, харизматичный, прекрасный человек. Для меня всегда большая честь и радость с вами встречаться", - сказал Абдель Фаттах ас-Сиси.

Александр Лукашенко также передал Президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находился в Беларуси с официальным визитом с 17 июня. Во время его пребывания в стране состоялись официальные переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством правительства и Национального собрания. Стороны подтвердили готовность расширять двусторонние отношения по всем направлениям, включая торгово-экономическую сферу. Подписана комплексная программа (дорожная карта) развития сотрудничества на 2019-2020 годы и другие документы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. В аэропорту своего египетского коллегу...
 
Новости дня
Новости политики
 
Медведев приедет на открытие II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика