Второй Чернобыль в крохотной Литве

Источник материала: 21.by

Как бы странно это не прозвучало, но все мы ныне живущие имеем совсем не призрачные шансы получить в крохотной Литве второй Чернобыль. Речь идет о тепловом взрыве радиоактивных материалов, и хочется сразу оговориться, что это отнюдь не происки великой и ужасной Москвы, а исключительно страстное желание самого литовского правительства. И сдерживает всю эту литовскую элиту на сегодняшний день только одно – ЕС попросту не дает на акт массового «атомного самоубийства» денег.

С другой стороны, если шизофреническая цель поставлена, ничто не помешает к ней идти. Именно поэтому Литва приняла решение откладывать средства для возведения глубинного могильника радиоактивных отходов, накопленных на закрытой Игналинской АЭС за годы ее существования. Минэнерго балтийской республики намерено накапливать средства на отдельном счете Резервного фонда переводя туда до 25% дивидендов госкомпаний. Разумеется, этих вложений недостаточно, но литовское правительство не унывает, заявляя о том, что где искать другие источники финансирования будет решено позднее, и уже другим правительством, а значит, это будет уже чужая головная боль. В ведомстве отмечают, что: «В данный момент не обеспечено финансирование оборудования, закрытия глубинного могильника и надзора за ним, то есть средства для этой цели не накапливаются».

Между тем, на строительство этого «литовского чуда» потребуется не меньше чем 2,52 миллиарда долларов США, а сама постройка должна быть введена в эксплуатацию к 2066 году, ведь именно тогда завершится срок использования временного хранилища. А что же у литовцев, помимо заявлений о создании отдельного счета для «нужд могильника»? Да практически ничего, можно сказать, что у них даже «конь не валялся». Еврокомиссия уже указывала Литве на несоблюдение директивы Евросоюза. Дело в том, что в национальной программе переработки отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов не хватает установок, связанных с финансированием долго распадающихся отходов. В результате, проект могильника не в первый раз откладывается, а над Литвой нависла угроза штрафа.

Но это не самое страшное, что «нависло» над Литвой, и к слову над соседствующими с Литвой государствами. Угроза второго Чернобыля и опасность отравиться литовским атомом, реальнее, чем можно себе представить. Не будем даже сравнивать «безопасный» литовский могильник с «опасной» БелАЭС. Просто обратим внимание на то, отработанными и налаженными, проверенными временем технологиями переработки ОЯТ обладает только Россия, хотя в небольших объемах этим занимается и Франция. С захоронением ОЯТ на порядок легче – им занимается даже Финляндия.

Нужно понимать одну очень важную вещь, которую совершенно игнорирует литовское правительство: самые активные и опасные радионуклиды содержит именно отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). А тепловыделяющие элементы и сборки, в которые ОЯТ помещаются, излучают даже сильнее свежего ядерного топлива и продолжают выделять тепло.

К слову, эти отходы вполне себе ценный ресурс, который литовские власти буквально закапывают в землю. Между тем в ОЯТ содержится немало урана-235 и 238, содержится также плутоний и ряд других изотопов, полезных для медицины и науки. Все это составляет более 95% ОЯТ и с успехом извлекается на специализированных предприятиях.

Но Литве это не интересно, Литва ничего подобного делать не собирается – она хочет исключительно могильник. При этом в стране даже нет физиков-ядерщиков, как и нет инженеров специализирующихся на сухих хранилищах, а значит, в перспективе нас всех возможно ждет второй Чернобыль в крохотной Литве.



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