Госдума: роуминг между Беларусью и РФ невозможен

Требования к услугам связи и тарифам на такие услуги на территории Беларуси законодательство РФ установить не может.

К такому выводу пришли депутаты Госдумы Российской Федерации в первом чтении, обсудив законопроект об отмене роуминга, сообщает «РИА Новости».

Они обосновали это тем, что решение об отмене роуминга на территории ЕАЭС должно приниматься «на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза».

По мнению авторов проекта и группы депутатов ЛДПР, отмена роуминга способствовала бы поднятию услуг на более высокий уровень, соответствующий современным мировым тенденциям. Это был бы положительный фактор для развития интеграционных процессов между странами.

История вопроса

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил , что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

В начале 2018-го сообщалось, что вопрос отмены роуминга власти собирались обсуждать в первом квартале того же года на уровне министерств и ведомств.

Уже в нынешнем году 9 июля госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил , что процесс движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

12 июля посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже назвал дату , к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. Он сказал, что тема обсуждается уже довольно давно, но точку в данном вопросе могут поставить уже совсем скоро – на уровне президентов, которые должны подписать соглашение. «Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ», - цитировало Семашко ТАСС . Память изменила.

Затем, 26 июля председатель Совета Республики Михаил Мясникович пообещал , что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

И уточнил, что договоренности могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.