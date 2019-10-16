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Госдума: роуминг между Беларусью и РФ невозможен
16.10.2019 22:14 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Требования к услугам связи и тарифам на такие услуги на территории Беларуси законодательство РФ установить не может.
К такому выводу пришли депутаты Госдумы Российской Федерации в первом чтении, обсудив законопроект об отмене роуминга,
Они обосновали это тем, что решение об отмене роуминга на территории ЕАЭС должно приниматься «на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза».
По мнению авторов проекта и группы депутатов ЛДПР, отмена роуминга способствовала бы поднятию услуг на более высокий уровень, соответствующий современным мировым тенденциям. Это был бы положительный фактор для развития интеграционных процессов между странами.
История вопроса
Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией
22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота
В начале 2018-го сообщалось, что
Уже в нынешнем году 9 июля госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1»
12 июля посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже
Затем, 26 июля председатель Совета Республики Михаил Мясникович
И уточнил, что договоренности могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.
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Требования к услугам связи и тарифам на такие услуги на территории Беларуси законодательство РФ установить не может.
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