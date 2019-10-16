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Лукашенко «образно» рассказал о задержании гражданки России Анны Богачевой

17.10.2019 15:30 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия - почти одно государство, они защищают интересны друг друга, поэтому ситуацию с россиянкой Анной Богачевой просто проверили, а саму ее отпустили.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным 17 октября, сообщает пресс-служба президента.

О том, что ее отпустят, было сразу понятно, сказал белорусский президент.

«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что некоторые СМИ начали накручивать ситуацию вокруг этой темы, «целая революция поднялась». «Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило, сказал: слушайте, а как белорусы должны были поступить, они же должны были выяснить, что это за человек», - сказал он.

Президент также отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и подчеркнул, что в этом нет никакой конспирологии. «Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», - сказал он.

Напомним, россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» (в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США) была задержана в Минске вечером 13 октября по запросу Вашингтона. Сообщалось, что из России поступают заявления о предательстве. В этой связи Лукашенко вспомнил, что более 10 лет назад один американский посол другие дипломаты вынуждены были уехать из Беларуси за то, что вмешивались в процесс выборов. «Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее, - отметил глава государства. - Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было».

В то же время в комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что находящуюся в санкционных списках США Анну Богачеву никто не задерживал. Это было не задержание, «а выяснение обстоятельств», уточнила Эйсмонт.

16 октября международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия - почти одно государство, они защищают интересны друг друга, поэтому ситуацию с россиянкой Анной Богачевой просто проверили, а саму ее отпустили.
 
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Лукашенко «образно» рассказал о «задержании» российской гражданки Богачевой
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