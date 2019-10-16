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Лукашенко «образно» рассказал о задержании гражданки России Анны Богачевой
17.10.2019 15:30 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь и Россия - почти одно государство, они защищают интересны друг друга, поэтому ситуацию с россиянкой Анной Богачевой просто проверили, а саму ее отпустили.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным 17 октября,
О том, что ее отпустят, было сразу понятно, сказал белорусский президент.
«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», - подчеркнул Лукашенко.
Глава государства отметил, что некоторые СМИ начали накручивать ситуацию вокруг этой темы, «целая революция поднялась». «Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило, сказал: слушайте, а как белорусы должны были поступить, они же должны были выяснить, что это за человек», - сказал он.
Президент также отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и подчеркнул, что в этом нет никакой конспирологии. «Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», - сказал он.
Напомним, россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» (в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США)
В то же время в комментарии
16 октября международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее
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Беларусь и Россия - почти одно государство, они защищают интересны друг друга, поэтому ситуацию с россиянкой Анной Богачевой просто проверили, а саму ее отпустили.
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