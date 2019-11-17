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Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоялись. ЦИК объявил предварительные итоги народного голосования

18.11.2019 12:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоялись. Центризбирком объявил предварительные итоги народного голосования. Пресс-конференция сегодня утром прошла в инфоцентре во Дворце Республики. Там продолжает работу и наш корпункт.

На связь со студией вновь выходит Алексей Волков (прямое включение). Главный вывод, который можем сделать из пресс-конференции Лидии Ермошиной, - выборы состоялись. Событий, которые бы значительно повлияли на итоги, уже не будет. Так что теперь готовимся засыпать новоизбранных депутатов вопросами, предложениями, тем более, что многие тогда еще кандидаты отмечали: будем работать с людьми активно и эффективно. А итоги этой долгой кампании подвела Лидия Михайловна Ермошина (видео).

Напомним, что новый созыв Палаты представителей уже шестого декабря соберется на первую сессию, как и Совет Республики. И таким образом обновленное Национальное собрание начнет работу. Но вернемся к выборам. ЦИК уполномочен заявить, что явка очень высокая - почти 80%. Причем, статистика по всей стране достаточно ровная - выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. Ровно столько же слуг народа и вошло в Палату представителей. Отметим самых, пожалуй, медийных из них: это председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, "Мисс Беларусь" Мария Василевич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, Лилия Ананич - экс-министр информации и Валерий Мицкевич - занимающий пост заместителя главы Администрации Президента.
 
 
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Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоялись. Центризбирком объявил предварительные итоги народного голосования....
 
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