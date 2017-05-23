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Около 43% старшеклассников Гомельской области изучают учебные предметы на повышенном уровне

24.05.2017 16:24 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 43% учащихся 10-11-х классов изучают учебные предметы на повышенном уровне. Об этом сообщила на коллегии управления образования Гомельского облисполкома начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования управления Наталья Сапрыко, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в 2016/2017 учебном году профильное обучение организовано в 192 учреждениях общего среднего образования области. На повышенном уровне учебные предметы изучают более 7,6 тыс. учащихся, что составляет 43% от их общего числа (в прошлом учебном году этот показатель был 39%).

Наибольший охват профильным обучением отмечен в Октябрьском, Чечерском, Светлогорском, Жлобинском, Мозырском, Лоевском районах.

На повышенном уровне учащиеся области изучают 11 предметов. Наиболее востребованными являются русский и белорусский языки, иностранные языки, математика, физика, химия, биология. Реже школьники выбирают историю, географию.

Наталья Сапрыко отметила, что в Гомельской области функционирует 1 класс и 28 групп педагогического профиля, в которых занимаются около 300 ребят. В прошлом учебном году работало только 7 таких групп.

Практически все педагоги, преподающие предметы на повышенном уровне, имеют высшую, первую квалификационную категорию или категорию учителя-методиста.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Так, в 2016/2017 учебном году профильное обучение организовано в 192 учреждениях общего среднего образования области. На повышенном уровне учебные предметы изучают...

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