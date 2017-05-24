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Минский областной конкурс юных чтецов "Живая классика" состоится 26 мая

25.05.2017 08:50 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал областного этапа республиканского творческого конкурса юных чтецов "Живая классика" состоится 26 мая в Минском областном институте развития образования (МОИРО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в этом государственном учреждении образования.

"В отборочных турах конкурса, состоявшихся в конце апреля, приняли участие более 1,2 тыс. школьников Минской области. Это свидетельствует о том, что современные дети интересуются белорусской литературой, воспитываются на ее лучших образцах, придерживаются высоких нравственных ценностей и идеалов белорусского общества", - отметили в институте.

Участники во время творческого состязания покажут свое мастерство исполнения и живое осмысление классических произведений белорусской литературы.

В составе жюри войдут представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, ЗАО "Столичное телевидение".

По итогам лучшие юные чтецы получат право участвовать в заключительном республиканском этапе, который в текущем году состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участники во время творческого состязания покажут свое мастерство исполнения и живое осмысление классических произведений белорусской литературы.

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