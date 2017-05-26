27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 31 мая пройдет информационно-образовательная акция "Время развеять дым", приуроченная ко Всемирному дню без табака. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе общественного здоровья ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Местом проведения выбрана площадка перед главным корпусом Белорусского государственного медицинского университета по просп.Дзержинского, 83. С 12.00 до 14.00 для студентов БГМУ, тех, кто проживает в студенческой деревне, а также для учащихся учреждений общего среднего образования Московского района будет работать информационная площадка "Территория здоровья".

Программой предусмотрены консультирование, анкетирование, викторины и конкурсы на тему формирования здорового образа жизни и профилактики табакокурения, музыкальные номера, а также дегустация продуктов, ориентированных на укрепление здоровья. Все желающие смогут научиться правильно измерять артериальное давление и узнают свой объем жизненной емкости легких (оценят функцию внешнего дыхания).

Мероприятие состоится в ходе республиканской информационно-образовательной акции "Беларусь против табака", которая проводится с 12 по 31 мая под девизом "Табак - угроза для развития". Она реализуется по инициативе Министерства здравоохранения в целях осуществления положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

По статистике, в Беларуси курит около трети взрослого населения. Несмотря на то, что число курильщиков из года в год снижается, проблема потребления табака по-прежнему остается актуальной.-0-