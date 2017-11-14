Благодаря личным приемам граждан оперативно решаются проблемы людей - многодетная мама

Елена Курченко на приеме у Владимира Доманевского

15 ноября, Краснополье /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Благодаря личным приемам граждан оперативно решаются проблемы людей. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА многодетная мама Елена Курченко после приема у председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, который прошел сегодня в Краснопольском райисполкоме.

"Мне приятно, что руководитель области меня внимательно выслушал и пообещал взять на личный контроль поднятый мною и местными жителями вопрос о газификации агрогородка Горы. Теперь у нас появилась надежда и уверенность, что в ближайшем будущем наш вопрос будет решен, а от этого зависит также дальнейшие перспективы развития населенного пункта, улучшение условий и комфорта проживания здесь местных жителей".

Из девяти граждан, обратившихся за помощью к губернатору, двое - с вопросами газификации агрогородков. По словам Владимира Доманевского, решение этих вопросов требует больших финансовых вложений и серьезной проработки. Он пообещал взять эту тему на личный контроль и решать ее поступательно по мере возможности и наличия средств.

"Это не значит, что газ придет завтра в агрогородки, но в ближайшие годы мы должны решить данную проблему. Для этого нужно активней работать и местному руководству - изыскивать все имеющиеся возможности, чтобы улучшить качество и уровень жизни людей", - подчеркнул председатель облисполкома.

Владимир Доманевский поручил детально проработать вопросы газификации ряда агрогородков Краснопольского района, подготовить по ним проектно-сметную документацию. В частности, по агрогородкам Ленина и Горы вопросы возможности газификации будут рассмотрены при формировании перечня строек и объектов, финансируемых в 2018 году в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию регионов Госпрограммы в Могилевской области.-0-