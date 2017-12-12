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Движение на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь вблизи "Линии Сталина" будет ограничено 14 декабря
13.12.2017 16:23 — Новости регионов | БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь вблизи историко-культурного комплекса "Линия Сталина" будет ограничено 14 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
С 9.00 до 10.00 на 30-м километре автодороги Минск-Молодечно-Нарочь вблизи "Линии Сталина" запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке.
"Движение транспортных средств будет ограничено в направлении Минска. Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом этой информации", - отметила Татьяна Белоног.-0-
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