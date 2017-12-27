Жилищные вопросы стали главной темой обращений граждан к председателю КГК на личном приеме

Леонид Анфимов. Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращения жителей Минска к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову во время приема граждан сегодня в Администрации Президента касались жилищных вопросов, которые не были решены на уровне местных органов власти, сообщили БЕЛТА в КГК.

Так, непростая ситуация сложилась у владелицы однокомнатной квартиры на ул. Пулихова после проведения капитального ремонта жилого дома. Внутренний газопровод был проложен в квартире на кухню по коридору и стене жилой комнаты, а не через санузел, как раньше. Такой монтаж отбирает жизненное пространство в квартире площадью 30 кв.м, да и работы (сварка газовых труб) выполнены не безукоризненно с эстетической точки зрения. Неоднократные обращения заявительницы в различные инстанции ее не удовлетворили - в ответах говорится, что работы проведены в соответствии с утвержденным проектом, а также с новыми ТКП, которыми транзитная прокладка газопроводов в санузлах не допускается. Женщина настаивает на том, чтобы проложили газопровод по фасаду дома, как это сделано в некоторых других аналогичных домах. К слову, из-за конфликта без газоснабжения остаются несколько квартир соседей заявительницы.

Леонид Анфимов высказал мнение, что на этапе проектирования не было принято во внимание, что такой вариант прокладки газопровода, пусть и соответствующий новым правилам, станет для жильцов квартиры большим неудобством. "Проектные решения надо прорабатывать с жильцами, чтобы учитывать их интересы, насколько это возможно", - подчеркнул председатель КГК. Дано поручение Мингорисполкому, Минстройархитектуры, ПРУП "Мингаз" и другим заинтересованным найти решение вопроса в кратчайшие сроки.

Со своей проблемой также обратились на прием к главе КГК супруги из Минска, воспитывающие троих несовершеннолетних детей. В настоящее время пять человек проживают в комнате площадью 17 кв.м в квартире отца главы семейства. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на общих основаниях эта семья числится с марта 2014 года, как многодетная - с февраля 2015 года, а с апреля 2017-го - как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. В августе текущего года в микрорайоне Каменная Горка-3 многодетным семьям были выделены квартиры для строительства с привлечением кредитных ресурсов ОАО "АСБ Беларусбанк" под 50% ставки рефинансирования в жилом доме, который был включен в соответствующий перечень. Следует отметить, что от такого варианта улучшения жилищных условий отказались порядка 150 семей с тремя или четырьмя и более детьми, которые стояли в очереди перед семьей заявителей. Они же согласились на долевое строительство трехкомнатной квартиры. Соответствующий договор с ОАО "МАПИД" был заключен в октябре, семья внесла первый взнос, использовав на это свои накопления и нельготный кредит. Однако в ноябре этот дом включили в другой перечень - на строительство с субсидированием по указу №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". В этом случае для получения господдержки необходимо, чтобы все впереди стоящие очередники от нее отказались, что маловероятно. В итоге семья оказалась в крайне сложной ситуации не по своей вине - она стала заложником решения о переводе жилого дома из одного перечня в другой (как и остальные 80 семей, изъявивших желание строиться с господдержкой в этом доме).

Мингорисполкому предложено найти оптимальный вариант решения проблемы. Вопрос не будет снят с контроля до его окончательного решения.-0-