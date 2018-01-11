Помощники депутатов и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники депутатов Палаты представителей, главы кинотеатров и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске баллотируются два директора кинотеатров - "Салют" и "Комсомолец", два помощника депутатов Палаты представителей, четыре студента вузов и два адвоката", - рассказала Лидия Ермошина.

Кроме того, среди тех, кто подал документы на выдвижение, экс-кандидат на последних президентских выборах, проректор по учебной работе БНТУ, генеральный директор ОАО "Минский завод гражданской авиации", директор УП "Универмаг "Беларусь", генеральный директор Национального аэропорта "Минск", главврач 36-й поликлиники, директор ОАО "Галантэя", председатель Минского городского Совета депутатов, директор Белорусского государственного академического музыкального театра, первый проректор МИТСО, генеральный директор страховой компании "Белгосстрах".

Есть также один гражданин Беларуси, который, по словам Лидии Ермошиной, активно участвует во всех избирательных кампаниях, особенно президентских, но статус кандидата пока не получил. "Недавно он подал заявление в адрес моей коллеги Эллы Памфиловой (председателя ЦИК России. - Прим. БЕЛТА) о регистрации его кандидатом в президенты Российской Федерации", - отметила глава белорусского Центризбиркома.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. Кандидатами в депутаты выдвинуты 22,7 тыс. человек. В настоящее время поданные на выдвижение документы проходят проверку в местных избиркомах, на основании этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.-0-