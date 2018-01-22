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ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще
23.01.2018 17:31 — Новости регионов | БелТА
Зубры в Налибокской пуще
Налибокская пуща - один из крупнейших лесных массивов Восточной Европы. Площадь республиканского ландшафтного заказника "Налибокский", расположенного на территории Воложинского и Ивьевского районов, составляет 86,9 га. Здесь обитает много животных: черный аист и зимородок, рысь и западноевропейская норка, олени, косули, медведи и зубры. В заказнике насчитывается около восьмидесяти зубров.
Фото Оксаны Манчук
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