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ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще

23.01.2018 17:31 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще
Зубры в Налибокской пуще

Налибокская пуща - один из крупнейших лесных массивов Восточной Европы. Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" расположен на территории Воложинского и Ивьевского районов. Здесь обитает черный аист и зимородок, рысь и западноевропейская норка, олени, косули, медведи и зубры. В заказнике насчитывается около восьмидесяти зубров.

 

Фото Оксаны Манчук

 

 
 
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