26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все минские школы планируется перевести на нормативное финансирование в 2019 году. Такая перспектива обсуждалась сегодня председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем с педагогами столичной средней школы №51, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович считает правильным внедрение нормативного (нормативно-подушевого) финансирования по принципу "деньги следуют за обучающимся", когда средства из бюджета выделяются в зависимости от количества учеников. Он напомнил, что базовый норматив на одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, установлен в размере Br1,4 тыс. в год, в сельских населенных пунктах - в размере Br3,1 тыс. в год.

В Минске есть несколько учреждений образования в Московском и Первомайском районах, участвующих в эксперименте, который несколько лет реализуется в различных регионах Беларуси. В 2018 году пилотный проект по апробации нормативного финансирования проводится в школах Барановичей, Бреста, Витебска, Жодино, Минска, Новополоцка, Скиделя и Фаниполя, Берестовицкого, Жабинковского, Лидского и Солигорского районов, Советского и Центрального районов Гомеля, а также в Могилевской области.

Школа №51, которую посетил сегодня спикер, рассчитана на 765 мест. Сейчас здесь учится более тысячи ребят. Школа участвовала в апробации электронных дневников и журналов, карты учащегося. Михаил Мясникович ознакомился с материально-технической базой учреждения, побывал в учебных классах, спортзале, столовой, пообщался с учениками и учителями.-0-