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График работы пассажирского транспорта Минска в марте меняется из-за переноса рабочих дней
26.01.2018 15:19 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы столичного пассажирского транспорта в марте меняется в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Так, 3 марта весь городской пассажирский транспорт будет курсировать по графику буднего дня.
Автобусы 8, 9 и 11 марта будут обслуживать пассажиров по графику воскресных дней; 10 марта - как в субботу.
Троллейбусы 8 и 9 марта выйдут в рейсы по графику субботних дней, 10 и 11 марта - по воскресному.
Трамваи с 8 по 11 марта будут работать по графику выходного дня.-0-
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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы столичного пассажирского транспорта в марте меняется в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс". ...
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