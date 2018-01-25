График работы пассажирского транспорта Минска в марте меняется из-за переноса рабочих дней

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы столичного пассажирского транспорта в марте меняется в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, 3 марта весь городской пассажирский транспорт будет курсировать по графику буднего дня.

Автобусы 8, 9 и 11 марта будут обслуживать пассажиров по графику воскресных дней; 10 марта - как в субботу.

Троллейбусы 8 и 9 марта выйдут в рейсы по графику субботних дней, 10 и 11 марта - по воскресному.

Трамваи с 8 по 11 марта будут работать по графику выходного дня.-0-