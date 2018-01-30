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Минобороны: движение по понтонному мосту через Припять восстановлено
31.01.2018 16:54 — Новости регионов | БелТА
Понтонный мост и аварийный мост
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"Лента моста введена в створ. График движения автомобильного транспорта будет согласован с Житковичским райисполкомом.", - отметили в военном ведомстве.
Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны. "Лента...
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