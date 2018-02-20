Берестовицкие борцы отличились на республиканском первенстве в Гомеле

Команда Гродненской области заняла 1-е место в первенстве Республики Беларусь среди юношей 2001-2002 г.р., проходившем 14-17 февраля в г. Гомеле. Берестовицкие борцы внесли основной вклад в победу команды.

Воспитанники Берестовицкой ДЮСШ Денис Марцуль, Олег Шавель и Виталий Игнатович стали чемпионами первенства в своих весовых категориях. Алексей Кухарчик занял второе место, Денис Подкович и Виталий Рейшель – третье. Николай Урбанович, Валерия Лепеша и воспитанник районной ДЮСШ профсоюзов Назар Кунец – на пятой позиции.

Победители и призеры награждены грамотами и медалями, чемпионы –денежными призами.

Светлана Гончарова, фото предоставлено Берестовицкой ДЮСШ