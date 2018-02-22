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Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах ночью

23.02.2018 11:18 — Новости регионов | БелТА  
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Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах ночью
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах Витебской области ночью 23 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ночью в Докшицах был установлен новый температурный минимум этой зимы - 28,9 градуса мороза. Сильные морозы сохранятся до конца февраля, поэтому возможны новые температурные рекорды и в последующие дни", - сказали в Гидромете.

В последние дни календарной зимы в связи с вторжением арктического воздуха в Беларуси установилась очень холодная погода с температурным фоном значительно ниже климатической нормы. Ожидается самый продолжительный период очень холодной погоды в уходящем зимнем сезоне. В ближайшие дни в ночные и утренние часы при прояснениях температура воздуха по стране может понижаться до 28 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах Витебской области ночью 23 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...

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