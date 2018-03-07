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Поздравительный ролик к 8 Марта сняли в ГАИ Витебска

08.03.2018 11:23 — Новости регионов | БелТА  
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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравительный ролик к Международному женскому дню сняли в ГАИ Витебска, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Видео опубликовано на странице ГАИ региона в соцсети ВКонтакте. Сотрудники Госавтоинспекции с использованием служебных авто изобразили на снегу фразу "С 8 марта", которую сняли с высоты.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравительный ролик к Международному женскому дню сняли в ГАИ Витебска, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома. Видео...

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