Куда пойти в Минске в выходные: открытие мотосезона, Belarus Fashion Week и космическая выставка

Апрельская "Афиша" радует своим разнообразием, и в предстоящие трехдневные выходные точно не придется скучать. Под рев моторов откроем мотосезон, посмотрим на соревнования сильнейших бодибилдеров из разных стран, окунемся в мир моды на Belarus Fashion Week, посетим выставки "Человек. Космос. Беларусь" и "Апрельское Волшебство", посмотрим спектакль в Купаловском. Кроме того, оценим белорусский фильм о программисте "Не игра", а также продегустируем блюда по мотивам известных кинофильмов на фестивале "Gastrofest. Кино".

Регионы зовут на фестиваль водного туризма "Неманская весна-2018" на Августовском канале, "Карагод сяброў" в Клецке, первенство по фигурному катанию на коньках "Северная звезда" в Витебске и Полесский легкоатлетический кросс.

И конечно, не забываем посвятить время Радунице, которая в этом году приходится на 17 апреля.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by . Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утром встретимся с международным гроссмейстером Борисом Гельфандом

Международный гроссмейстер Борис Гельфанд 15 апреля в 11.00 в Школе шахмат ФИДЕ проведет творческую встречу с юными шахматистами и их родителями.

За день до этого, 14 апреля, Борис Гельфанд проведет сеанс одновременной игры с юными (2006 года рождения и моложе) призерами республиканских первенств страны по шахматам. Матч состоится в Национальном художественном музее, начало в 11.30.

В Минск именитый спортсмен, ныне выступающий за Израиль, прибыл по приглашению Белорусской федерации шахмат и уже принял участие в мероприятиях, связанных с подачей заявки на проведение в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Место: Школа шахмат ФИДЕ, пр-т Независимости, 49, 4-й этаж, ком.22.

Время: начало в 11.00.

Стоимость: бесплатно.

Более 30 дизайнеров примут участие в Неделе моды в Беларуси - Belarus Fashion Week, которая проходит с 11 по 15 апреля. Среди участников 16-го сезона дизайнеры из Минска и регионов Беларуси. Кроме белорусских участников, свои коллекции представят дизайнеры из Украины и Италии.

В 2018 году неделю открывают и закрывают программы Kid`s Fashion Day (11 и 15 апреля). В последнее время интерес к теме детской моды сильно вырос, что сказалось на развитии этого направления. Зрители смогут увидеть работы дизайнеров Olga Lyutich, Anastasia Falcovich, Kutepova Yulya & Yulya Bezlydova, Polina Golub, Gera Scandal; бренды Vershina, Dorima, ARTUS, F.KIDS.

Kid`s Fashion Day пройдет в Выставочном комплексе на Победителей (г. Минск, пр-т Победителей, 14). 15 апреля начало в 13.00. Все средства, вырученные от продажи билетов на Kid`s Fashion Day, пойдут на поддержку семей из общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".

Основные показы Недели моды в Беларуси будут проходить в арт-пространстве ОК16 на улице Октябрьской. Здесь сооружен 30-метровый подиум, стать зрителями имеют возможность 500 гостей одновременно. В этом году участники Belarus Fashion Week смогут своими глазами увидеть и даже протестировать инновационные решения для дизайна, проектирования, демонстрации и продажи коллекций: 3D печать для быстрого создания элементов обуви и одежды, 3D сканирование и реверс проектирование для разработки моделей, программные продукты для быстрого прототипирования аксессуаров, hardware (умные) решения для одежды, digital аксессуары. Экспозиция оборудования и стартапов для fashion-индустрии представлена Fab Lab Garage.

Также состоится Blockchain Fashion Conference, где выступят Казбек Бектурсунов, основатель Kiev Fashion Days и CEO LMG Group, и Анна Каренина, дизайнер успешной украинской марки Anna K, которая вошла в список Forbes 30 Under 30 в 2017 году, Эди Малон, руководитель проекта Fashion GPS, Грег Арент, представитель компании Vizux - ведущая компания производитель VR очков.

Место: арт-пространство ОК16, ул. Октябрьская, 16.

Время: 15 апреля начало в 13.00.

Стоимость: стоимость на Kid`s Fashion Day - Br5.

Около 15 клубов примут участие в республиканском открытии мотосезона в Минске 15-16 апреля. Мероприятие состоится во время Международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо" во Дворце спорта.

Во время открытия сезона 15 апреля запланирована акция "Внимание - мотоциклист". Колонна байкеров проедет от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершит свой прокат по проспекту Победителей. После чего на территории Дворца спорта состоятся показательные выступления на мотоциклах, конкурсы и развернется сама выставка мото- и велотехники. Ее посетителей также ожидают выступления известных музыкальных групп, консультации аэрографистов, бесплатные татуировки, шаржи и другие сюрпризы.

Активная программа "Мотовелоэкспо" включает III чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов на денежный приз, открытый чемпионат Беларуси по велотриалу (преодоление препятствий на велосипеде) среди профессионалов, первый этап открытого чемпионата Belarus skateboard Challenge 2018, выступление московской команды стантрайдеров (трюковая езда на мотоцикле), показ одежды и аксессуаров "ЛедиБайкс" при участии моделей Национальной школы красоты и многое другое.

Самым зрелищным событием станет презентация около 15 мотоклубов Беларуси. Среди них Iron Pride MC, Ночные Волки MC, West region MCC, Iron Brothers MCC, PATRIOTS MCC, Noshorn MCC, Вольные МСС, Мамонты МСС, 8 регион МСС, Шаленыя Секачы MCC, Crossroad MCC, женское мотообъединение "Ласточки" и другие.

На стенде компании "Полесье" будет работать бесплатный прокат детских электромобилей и каталок. 16 апреля состоится выступление по детскому стантрайдингу.

Место: Дворец спорта, пр-т Победителей, 4.

Время: 15 апреля - с 10.00 до 20.00, 16 апреля - с 10.00 до 18.00.

Стоимость: полный билет - Br6, билет для посетителей в экипировке - Br4, дети до 3 лет включительно - бесплатно.

В театре им. Я.Купалы 15 апреля пройдет спектакль "Ноч на Каляды" режиссера Николая Пинигина. Это театральная фантазия в 2-х действиях по мотивам Николая Гоголя.

В знаменитой Диканьке Гоголя предрождественские ночи богаты приключениями, шутками и чудесами. А в сценической Диканьке они еще и поражают своей театральной фантастичностью: Вакула летает в "Пяцямбург" на ракете, казаки сидят на крыше дворца Екатерины II, а Черт читает самого Гоголя. Все это создает празднично-приключенческую атмосферу.

Место: театр им. Я.Купалы, ул. Энгельса, 7.

Время: начало в 11.30 и в 19.00.

Стоимость: от Br5 до Br20.

Посетим утренние "КиноПоказы"

Утренние "КиноПоказы" проходят в помещении киношколы по адресу пр-т. Независимости, 168, корпус 2. Вход на мероприятие свободный.

16 апреля будет демонстрироваться фильм "Контроль" (Венгрия, 2003 год) режиссера Нимрода Антала.

Действие картины происходит в венгерском метро. Главный герой по имени Бульчу работает в метро контролером. В подземке он проводит все свое время, по непонятным причинам он изолировал себя от внешнего мира. Однако однажды среди пассажиров он встречает ту, которая все изменит…

Место: киношкола, пр-т. Независимости, 168, корпус 2, офис 7 (5 этаж).

Время: начало в 10.00.

Стоимость: бесплатно.

Первенство Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2018 пройдет в Минске 16-17 апреля.

Планируется участие свыше 200 спортсменов из Беларуси, России и Украины. Сильнейшие бодибилдеры будут соревноваться и наглядно представлять свои знания и умения в области гармонично развитого телосложения.

Соревнования проводятся с учетом календарного плана спортивных мероприятий Международной федерации бодибилдинга (IFBB) и Европейской федерации бодибилдинга и фитнесса (EBFF). По итогам Чемпионата будет сформирована сборная Республики Беларусь для участия в чемпионате Европы, который пройдет 2-7 мая 2018 года в Санта-Сусанне (Испания).

Место: ДК МАЗ, пр-т Партизанский, 117А.

Время: 16 апреля начало в 14.00, 17 апреля начало в 9.00.

Стоимость: билеты можно приобрести в кассах ДК МАЗ, 16 апреля - Br8, 17 апреля - Br14.

Главной особенностью шоу "Импровизация" является отсутствие сценария. Все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников.

Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун будут примерять на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала.

"Импровизация" - это проект для тех, кому надоел предсказуемый юмор и кто хочет посмотреть, каково комикам на сцене без сценария и заготовленных шуток.

Место: КЗ Минск, ул. Октябрьская, 5.

Время: начало в 19.00.

Стоимость: от Br43.

По 17 апреля в Минске проходит фестиваль "Gastrofest. Кино". В мероприятии принимают участие 20 заведений и еще один специальный участник с предложением для настоящих киноманов.

Заведения подготовили гастросеты по мотивам кинофильмов, стоимость сета - Br24. Меню составлено по мотивам фильмов "Игра престолов", "Пираты Карибского моря", "Повар на колесах", "Секс в большом городе", "Пятый элемент", "Девчата", "Алиса в стране чудес" и др.

При посещении заведений можно получить игровой штамп. Гостей ждут подарки.

Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by. Будет выбран "Лучший сет" по мнению посетителей фестиваля.

Место: 20 заведений Минска, в том числе Falcon Club Бутик кино, Pinky Bandinsky, "Бистрономия", Feelini, "Дом", "На пляже".

Время: начало в 23.59.

Стоимость: Br24.

Утром посетим выставку "Человек. Космос. Беларусь"

С 11 апреля по 26 июня в Музее современной белорусской государственности в Минске проходит выставка "Человек. Космос. Беларусь", посвященная вкладу Беларуси в развитие теории и практики освоения космоса.

В экспозицию вошли личные вещи космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка, Олега Новицкого: летные костюмы, скафандр, шлемофон и флаг Беларуси, побывавший на Международной космической станции. Наряду с личными фотографиями экспонируются документы, книги. Посетители могут увидеть ценные предметы из музейных фондов, например, трактат "Великое искусство артиллерии" (1650 год) Казимира Семеновича, а также предметы, предоставленные коллегами из других музеев.

Выставка дополнена скульптурными композициями и бюстами космонавтов народного художника Беларуси Ивана Миско.

Экспозиция приурочена к Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля. В создании выставки приняли участие Музей истории Минска, Новогрудский и Крупский историко-краеведческие музеи, Минский планетарий, Белорусский государственный архив научно-технической документации и Президентская библиотека Беларуси.

Место: Музей современной белорусской государственности, ул. К.Маркса, 38.

Время: Пн-Чт - с 10.00 до 17.00, Пт - с 10.00 до 16.30, Сб - с 10.00 до 16.00.

Стоимость: Br1 - взрослый билет, Br0,5 - льготный билет.

Интерактивная выставка "Апрельское Волшебство" проходит в Минске с 1 апреля по 31 мая.

Выставка представляет произведения искусства, инсталляции и арт-объекты, объединенные общей темой мистики и волшебства. Общую экспозицию дополняют тематические игры, квесты и видеозал, погружая посетителей выставки в атмосферу тайны.

Место: Музей магии, ул. Интернациональная, 23.

Время: Вт-Вc - с 12.00 до 20.00.

Стоимость: Br8 - для взрослых, Br7- для детей и студентов.

С 12 апреля в прокат вышел художественный фильм "Не игра", созданный на киностудии "Беларусьфильм" и посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Новая картина - полнометражный игровой фильм в жанре драмы. Согласно сюжету, молодой амбициозный программист Алексей Кузьменков, разрабатывающий компьютерные игры, претерпевает профессиональную неудачу. Чтобы написать реалистичный сценарий игры, он решает пойти в армию, в танковые войска. Проходя службу, Алексей расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

В картине нашлось место любви, дружбе, предательству, целеустремленности, преодолению себя, героизму, подвигу. А также стрельбе, погоням, взрывам, танковым сражениям и реконструкции боев времен Великой Отечественной войны.

Съемки прошли в Минске, на "Линии Сталина", Кургане Славы, в военном городке в Печах. Консультантами картины выступили представители Министерства обороны Беларуси.

Режиссер монтажа - Игорь Пашкевич. Авторы сценария - Евгений Амельченко, Константин Гагарин, Денис Нупрейчик. Оператор-постановщик Виктор Бондарович. Художник-постановщик Андрей Толстик. Композитор - Максим Кошеваров. Главные роли исполняют молодые актеры Павел Павлють, Никита Лубенько, Борис Шумилин, Эльдар Данильчик. Также в картине задействованы Светлана Аникей, Татьяна Янкевич, Игорь Сигов, Петр Юрченков, Дмитрий Глазачев, Андрей Новик. Для Петра Юрченкова роль в этом фильме стала последней.

Место: Falcon Club Бутик Кино, пр-т Победителей, 20.

Время: 17 апреля начало в 18.00.

Стоимость: Br25 за 1 билет на 2 персоны.

Съездим на фестиваль водного туризма "Неманская весна-2018" на Августовском канале

Международный фестиваль водного туризма "Неманская весна-2018" Августовский канал примет 15 и 16 апреля.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на турбазе "Немново" утром 15 апреля.

Фестиваль проходит традиционно, именно с него открывается сезон активного водного туризма. Программа будет насыщена не только спортивными, но и развлекательными, познавательными мероприятиями. Также будет возможность поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой на бурной реке. Кроме того, специалисты покажут, как изготовить каяк из подручных материалов. В программе запланирован конкурс обжор, в котором надо будет на скорость съесть тушенку. Не обойдется туристический фестиваль без песен у костра.

Важнейшая часть международного фестиваля - соревновательная. Около 200 спортсменов поборются в туристско-прикладном многоборье в технике водного туризма. За два дня нужно будет преодолеть несколько дистанций на байдарках и катамаранах. Зачет будет определяться как в личном, так и в командном первенствах. Среди участников - команды со всей Беларуси, а также гости из России, Украины и Польши.

Более тысячи жителей Минской области примут участие в Х областном фестивале хореографического искусства "Карагод сяброў", который пройдет 14 апреля в Клецке.

На фестивале будут представлены все жанры и направления хореографического искусства: стилизованные народные, классические, бальные, современные, эстрадные, сюжетные танцы. Пройдет конкурс и среди ансамблей мажореток. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие 49 хореографических коллективов из 17 районов Минской области, это более тысячи участников.

Выступления конкурсантов оценит жюри фестиваля, которое возглавит первый проректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы и ценные подарки.

Фестиваль хореографического искусства проводится в области с 1996 года. Сначала это был праздник - конкурс самодеятельных хореографических коллективов в Борисове, позже он переместился в Вилейку и получил название "Крышталёвы абцасік". Как фестиваль "Карагод сяброў" проводится с 2000 года. С 2003 года закрепился в Клецке, который гостеприимно примет участников фестиваля уже десятый раз. По сравнению с IX фестивалем количество участников значительно выросло: в 2015 году в конкурсной программе "Карагода сяброў" были выступления 27 танцевальных коллективов из 15 районов области.

В Иваново 15 апреля состоится XV Полесский легкоатлетический кросс на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика.

Мероприятие пройдет в районе городского водохранилища. Ожидается, что в нынешнем году на старт выйдут около 500 спортсменов. В Иваново съедутся любители бега со всей Брестской области и других регионов Беларуси. Также организаторы ждут гостей из России и Украины. Соревнования пройдут в шести возрастных категориях. Самые младшие участники - 2001 года рождения. Верхний возрастной предел не установлен. Юноши пробегут 1 км, 2 км и 3 км, для девочек определены дистанции от 500 м до 2 км. На старт главного забега на 10 км выйдут мужчины и женщины старше 18 лет.

Победителей и призеров в каждой возрастной группе ожидают денежные призы.

Полесский легкоатлетический кросс проводится по инициативе мастера спорта международного класса Владимира Тямчика. Также организаторами мероприятия являются управление спорта и туризма Брестского облисполкома и Ивановский райисполком.

Открытое первенство Витебской области по фигурному катанию на коньках "Северная звезда" пройдет 14-15 апреля в Витебске.

Почетным гостем мероприятия станет олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она примет участие в торжественном открытии традиционных соревнований, оценит уровень организации турнира и подготовку юных спортсменов, познакомится с объектами спортивной инфраструктуры. Также в первый соревновательный день, 14 апреля, состоится творческая встреча легенды советского фигурного катания с начинающими спортсменами, тренерами и поклонниками ее таланта. Наталья Бестемьянова расскажет о своем пути в большом спорте, поделится секретами успеха, ответит на вопросы участников встречи. Гостей мероприятия ждет немало сюрпризов, которые подготовили организаторы при непосредственном участии великой фигуристки.

Всего в открытом первенстве Витебской области планируют принять участие более 170 юных фигуристов из России, Литвы и Беларуси. Традиционный турнир проводится в обновленном формате второй год подряд. Организаторы распределят участников по двум категориям сложности А и Б. Фигуристам предлагается самостоятельно оценить свой уровень подготовки и заявиться в более или менее сложную категорию. Регламентом соревнований определены шесть возрастных групп, начиная от 2010 года рождения и младше до юниоров не старше 19 лет. Для каждой из них подготовлены индивидуальные технические требования, включающие обязательные для выполнения элементы программы. Судить выступления будет международная бригада арбитров, в состав которой войдут специалисты Беларуси, Латвии и России.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта и Федерация фигурного катания на коньках Витебской области.-0-