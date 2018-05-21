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Презентация книги Степана Миксюка «Партизанское братство» прошла в СШ № 1 г. Ельска
21.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Недавно вышла в свет книга “Партизанское братство”, в которой показана совместная борьба белорусских партизан и словацких войск во главе с поручиком Яном Налепкой с войсками фашистской Германии на оккупированных территориях Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Подробности читайте в газете «Народны голас».
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> Недавно вышла в свет книга “Партизанское братство”, в которой показана совместная борьба белорусских партизан и словацких войск во главе с поручиком Яном...
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