Первый раз — в первый класс!

Белорусские школы начинают прием документов будущих первоклассников, сообщает belta.by.

В Министерстве образования отметили, что в этом году приемная кампания в первые классы стартует 12 июня. «Прием в первые классы регулируется постановлением Министерства образования от 20 декабря 2011 года №283 «Аб зацвярджэннi палажэння аб установе агульнай сяредняй адукацыi». Согласно ему законный представитель будущего первоклассника должен подать следующий пакет документов: заявление о зачислении ребенка в первый класс, его свидетельство о рождении и медицинскую справку установленной формы», — проинформировали в Минобразования. При этом полный пакет документов принимается от семей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования. «Те, кто не проживает в прикрепленном микрорайоне, могут в эти же сроки подать заявление, которое будет отдельно зарегистрировано. При наличии свободных мест в учреждении образования в порядке очередности подачи документов такая возможность им может быть предоставлена», — пояснили в ведомстве.