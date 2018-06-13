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Цены на квартиры в Минске продолжают расти

14.06.2018 11:39 — Новости регионов | БелТА  
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Цены на квартиры в Минске продолжают расти
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на квартиры в Минске продолжают расти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"В Минске в мае продолжился рост цен на квартиры. Средняя стоимость 1 кв.м достигла Br2,5 тыс., что на 8% больше, чем в январе, и на 22% - чем в мае 2017 года. Среднемесячный прирост средней цены 1 кв.м с начала текущего года составляет около 2%", - уточнили в агентстве.

В столице в мае зафиксировано немногим более 1 тыс. договоров купли-продажи без учета продажи долей и комнат. В феврале, марте и апреле объемы продаж в среднем были выше на 14% по сравнению с маем. В денежном выражении объемы рынка сопоставимы со среднемесячными показателями этого года. На покупку квартир в Минске в мае было потрачено более Br143 млн.

Эксперты также отмечают продолжение падения продаж на первичном рынке жилой недвижимости столицы. В мае доля таких сделок составила 9,5%, что сопоставимо с показателями февраля-апреля. В январе доля сделок на первичном рынке была 19,6%.

В Минске в мае незначительно активизировалась покупка квартир в ипотеку. "Была приобретена 31 квартира - 2,9% от общего количества сделок. Это выше средних показателей за прошедшие пять месяцев текущего года", - пояснили в НКА.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на квартиры в Минске продолжают расти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества. ...
 
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