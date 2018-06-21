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Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске

22.06.2018 09:50 — Новости регионов | БелТА  
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Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске
Фото из архива

В Минске приступили к благоустройству Военного кладбища. Какие работы и зачем проводят на одном из старейших некрополей столицы, корреспонденту БЕЛТА рассказали специалисты.

По словам главного архитектора проектов УП "Минскпроект" Николая Дятко, готовятся материалы по реконструкции кладбища, они будут направлены в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, Министерство культуры, в спецкомбинат КБО, УКС Советского района, который выступит заказчиком по проекту.

"Предполагается частичная мемориализация всего комплекса, замена ограды и входных ворот. Кованые решетки, входная группа будут содержать декоративные элементы (скульптуры, барельефы) военной тематики. Также речь идет об устройстве дополнительных пешеходных дорожек", - отметил Николай Дятко.

На кладбище находятся захоронения как периода Русско-турецкой войны XIX столетия, так и времен Первой мировой, Великой Отечественной войн. Здесь нашли покой многие деятели науки, литературы, искусства, государственные и общественные деятели страны, в том числе классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас.

"Все эти периоды нашли отражение в концепции реконструкции кладбища. Рассчитываем установить малые архитектурные формы с пояснениями по различным группам захоронений. Дополнительно появятся проходы к могилам со стороны ул.Михайлова, предполагается расширение существующей дорожки от ул.Козлова к храму Александра Невского, замена мощения на гранитные плиты, установка скамеек, новых фонарей. Также предусмотрена организация подсветки храма, памятников солдату, Якубу Коласу и Янке Купале, организация дополнительного входа со стороны ул.Краснозвездной", - пояснил Николай Дятко.

Большое внимание уделено освобождению территории от насаждений, которые представляют опасность, вдоль дорожек будут высажены кустарники и цветы. "Пока мы определили только образное решение. Требуется согласование предпроектных предложений с заинтересованными ведомствами, прежде всего с Министерством культуры", - сказал Николай Дятко.

В настоящее время принято решение о благоустройстве территории. Представитель храма Александра Невского протоиерей Димитрий Хорошко отметил, что до этого около трех лет велась подготовительная работа. На могилах была размещена информация с просьбой к родственникам привести в порядок захоронения. "Кладбище, вне всякого сомнения, является частью истории города. Мы благодарны государству, Мингорисполкому, что обращено внимание на эти захоронения. В свое время еще сын Янки Купалы Данила обращал внимание на неухоженность кладбища, на отсутствие ограды. Еще тогда бил тревогу, чтобы столь уникальное место сохранить для будущих поколений", - отметил он.

При этом Димитрий Хорошко добавил, что по вопросам выполнения работ идет постоянный диалог с работниками спецкомбината, на обслуживании которого находятся захоронения. "Работы ведутся в соответствии с разрешением Министерства культуры. К 60-летию Великой Победы некоторая часть Военного кладбища уже реконструирована и отреставрирована. Важно, чтобы мы помнили прошлое. Уникальные надмогильные сооружения, конечно, будут сохранены. Некоторые обеспокоены, что срезаются ограды. К сожалению, они в большинстве случаев аварийные и представляют угрозу для людей", - подчеркнул Димитрий Хорошко.

Как отметил заместитель директора по идеологической работе спецкомбината КБО Сергей Тур, благоустройство заключается в демонтаже ветхих надгробных сооружений, старых оград, крестов. Три года назад спецкомбинат КБО проводил инвентаризацию, чтобы уточнить захоронения, за которыми некому ухаживать. На их место установят знаки-подголовники единого образца. Если на старом надгробье были различимы фамилия, имя и отчество, они будут выгравированы на идентификационном знаке.

"По новому закону о погребении и похоронном деле, который вступил в силу с июля 2015 года, специализированная организация при необходимости, но не реже одного раза в два года, комиссионно проводит инвентаризацию мест погребения, находящихся на обслуживании. На Военном кладбище из почти 8 тыс. захоронений 3 тыс. 882 оказались заброшенными. Мы в первую очередь обращали внимание на надмогильные сооружения, степень разрушения которых исключает ремонт или восстановление", - пояснил Сергей Тур.

Сотрудники комбината, если находили контакты, предупреждали родственников по телефону или по почте о необходимости привести в порядок могилы.

"Спустя два года после начала инвентаризации, как записано в законе, спецорганизация вправе утилизировать и демонтировать надгробные сооружения, благоустроить место захоронения. За это время мы согласовали проект идентификационного знака, который должен устанавливаться на месте захоронения. Он согласован с министерствами культуры, архитектуры и строительства, Мингорисполкомом. В нынешнем году принято решение о благоустройстве территории, к нему приступили с 4 июня", - сказал он.

Работа будет проводиться до конца года. Также комиссия, в состав которой включены представители администрации Советского района, Мингорисполкома, проверила состояние зеленых насаждений. Находящиеся в аварийном состоянии деревья удалены.

Военное кладбище на ул.Козлова - один из старейших некрополей Минска. Первое упоминание о нем относится к середине XIX века. В 1890-х на территории было решено построить храм, который увековечил бы память русских воинов, погибших в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Построенная церковь освящена 2 февраля 1898 года во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске приступили к благоустройству Военного кладбища. Какие работы и зачем проводят на одном из старейших некрополей столицы, корреспонденту БЕЛТА рассказали...
 
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